«Томь» в домашнем матче уступила «Зениту»

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 1 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 26-го тура Чемпионата России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала питерский «Зенит», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече на 34-й минуте открыл Олег Шатов. Данни укрепил превосходство гостей, поразив ворота томичей на 83-й минуте матча. В результате встреча закончился со счетом 0:2 в пользу «Зенита».

По итогам 26 туров томская команда также находится на 16 строчке турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч «Томь» проведет 6 мая в Москве, где встретится с местным «Спартаком».

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