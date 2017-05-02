В Томске прошел «супергеройский» субботник (ФОТО)

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В минувшую субботу, 29 апреля, в Томске в рамках общегородского субботника прошел «супергеройский» субботник.

Активисты движения «Зеленый луч» вышли на «супергеройский» субботник: отличительной чертой его участников стали костюмы супергероев. Томичи работали на верхней террасе Лагерного сада. Весь собранный мусор ребята рассортировали и отправили на переработку.

Всего же в рамках общегородских субботников с улиц и парков Томска собрали 3750 куб. м мусора. На уборку выходили 16 тыс. неравнодушных горожан.

Фото: Алина Колпакова

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