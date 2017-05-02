В Томске пройдет стартап-интенсив для интернет-предпринимателей - Harvest 5.0.

2 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено организаторами

На следующей неделе, 12-14 мая, Фонд развития интернет-инициатив проведет в Томске Рабочие выходные Harvest.

Harvest — это уникальная возможность для вашего бизнеса всего за за 2,5 дня познакомиться с ведущими методиками работы со стартапами, а также проработать вместе с экспертами ФРИИ и МТС идеи, которые давно хотелось протестировать! Как? Приходите с командой/идеей/готовым бизнесом в пятницу вечером, проработайте свой продукт и уже вечером в воскресенье представьте его потенциальным инвесторам!

Формат Харвест проходит с 2010 года и помогает проектам не только на стадии идеи, но и на стадии, когда есть продукт и продажи. В Томске мероприятие будет проходить уже в пятый раз.

За два дня у команд будет возможность проделать месячную работу над своим бизнесом:

оценить идею и потенциал проекта, получив обратную связь от экспертов ФРИИ, МТС, а также региональных предпринимателей;

выявить боль клиента и сформулировать ценностное предложение по методике customer development;

выбрать самую эффективную бизнес-модель, оценить потенциальный объем рынка;

определить этапы продвижения проекта и вывода его на рынок, и разберётесь в ключевых метриках проекта, чтобы оценивать результат и делать правильные выводы;

подготовить презентацию для инвестора.

Лучшие проекты Рабочих выходных Harvest получат:

приглашение в программы ФРИИ (Акселератор и Заочный Акселератор) и возможность привлечь инвестиции в проект;

приглашение в полуфинал программы МТС «Телеком Идея», в рамках которой можно презентовать свой проект топ-менеджменту МТС, реализовать совместный пилот или стать поставщиком продукта/ услуги как b2b так и b2b2c.

Мероприятие пройдет 12-14 мая, по адресу Красноармейская 147, 106 аудитория. Участие в мероприятии бесплатное, регистрация по ссылке обязательна: https://goo.gl/jjLmZX

ФРИИ - фонд развития интернет-инициатив оказывает финансовую (от 2,1 млн. руб. до 340 млн. руб.) и бесплатную экспертную поддержку ИТ/Интернет бизнесам на разных стадиях (от идеи до стадии роста).

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