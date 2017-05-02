«День собак» впервые пройдёт в Томске

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

На следующей неделе, 13 мая, в Томске впервые пройдет «День собак», сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

«День собак проводится в Томске будет впервые, для нас важно, что это мероприятие совместное, с привлечением большого количества партнеров, и мы надеемся что оно станет ежегодным. "День собак" для нас – это подолжение мероприятий, направленных на повышение культуры собаководства, а так же повышения имиджа собак вне зависимости от породы, и что самое главное, воспитание понимания, что владелец животного - это ответственный хозяин, занимающийся воспитанием и здоровьем своего животного», - рассказывает организатор БФ «Зоозащита» Жанна Зайцева.

Мероприятия «Дня собак» будут проходить 13 и 20 мая. В его рамках состоится познавательный семинар, участникам которого расскажут о содержании, здоровье, уходе и воспитании. Он пройдет 13 мая в 201 аудитории Томского сельскохозяйственного института (ул.Мичурина, 88).

Также в рамках «Дня собак» пройдет квест-приключение «Сокровище лохматого пирата»: командная игра от 3 до 4 человек, с минимум двумя питомцами на команду. Для успешного прохождения заданий участникам предстоит решать головоломки, ребусы, находить подсказки, проверять свои знания города. Стоимость участия - 300-350 рублей с участника. Начало в 10.00.

Позже в этот же день состоится благотворительная лотерея, на которой будут разыграны подарки. Стоимость лотерейного билета от 100 рублей, а все собранные средства передадут организации БФ «Зоозащита».

Подробности о "Дне собак" можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.

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