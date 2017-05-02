Теплосети Северска подали иск о собственном банкротстве, задолжав СХК 480 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Северское ОАО «Тепловые сети» подало иск о собственном банкротстве в Арбитражный суд Томской области, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

Иск подан 24 апреля, к производству он пока не принят.

В настоящее время в Арбитражном суде Томской области рассматривается иск АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в ТВЭЛ) о взыскании с ОАО «Тепловые сети» 476,666 млн рублей задолженности за поставленную тепловую энергию в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года. Заседание по рассмотрению иска по существу назначено на 5 мая.

При этом «Тепловые сети» 24 апреля направили в суд встречный иск к СХК с требованием взыскать 64,067 млн рублей. Суть иска не уточняется, поскольку он пока не принят к производству.

Заместитель губернатора региона Игорь Шатурный пояснил агентству «Интерфакс-Сибирь», что стороны ведут переговоры об урегулировании задолженности. «Ведем переговоры, консенсус почти найден, подготовим документы, подпишем их, и в рамках этих соглашений будем работать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года Арбитражный суд Томской области удовлетворил иск СХК к «Тепловым сетям» о взыскании 153,8 млн рублей задолженности по договору поставки теплоэнергии от 1 августа 2008 года.

Также суд удовлетворил аналогичные иски о взыскании 30,726 млн рублей (задолженность за потребленную тепловую энергию за август 2016 года) и 42,434 млн рублей (за сентябрь 2016 года). Ответчик в суде факт наличия задолженности не оспаривал.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северск Томской области, объединяет пять заводов по обращению с ядерными материалами и ТЭЦ. Одно из основных направлений работы СХК — обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива, производство тепловой и электрической энергии.

ОАО «Тепловые сети», согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», принадлежит управлению имущественных отношений ЗАТО Северск. Выручка компании за 2015 год составила 1,111 млрд рублей, чистая прибыль — 85 тыс. рублей.

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