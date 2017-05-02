Скончался ведущий актёр Томского театра драмы Геннадий Поляков

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский областной театр драмы

В минувшую субботу, 29 апреля, после тяжёлой болезни скончался ведущий актёр Томского театра драмы заслуженный артист России Геннадий Павлович Поляков.

Уроженец города Северска Геннадий Поляков после окончания Новосибирского театрального училища в 1981 году был приглашен в Томский театр юного зрителя. Через девять лет он был приглашен в Северский театр для детей и юношества. Работая здесь он получил почетное звание «Заслуженный артист Российской федерации» (2001 г.).

С 2004 года Геннадий Павлович служил в Томском областном театре драмы где сыграл множество ролей: 2-й солдат («Почему Колумб открыл Америку» ), Оргон (Тартюф, или Обманщик»), Наполеон («Мадам генерал», Лорд Стенли («Ричард III»), Джон Смит («Слишком женатый таксист»), Городничий («РевюZERO»), Уилл («Квартет») Оскар («Оскар и Розовая дама»), Большов («Банкрот» ), Мастаков («Старик»), Джордж Крофтс («Бизнес миссис Уоррен»), Тиссаферн ( «Забыть Герострата»), Бальбоа («Деревья умирают стоя»). Он стал одним из самых репертуарных актеров театра.

Многими критиками и зрителями была отмечена его небольшая по объёму работа в «Ричарде III». Спектакль «Оскар и Розовая дама» имел большой отклик и в Томске, и на гастролях театра по городам Сибири летом 2011 года. О нём постоянно писали в столичной и областной прессе, как об одном из лучших и любимых актеров. Он участник всех гастролей и фестивалей, на которые выезжал театр.

Работа Геннадия Полякова неоднократно отмечалась почетными грамотами, дипломами, практически каждый сезон становится победителем в одной из номинаций фестиваля «Премьеры сезона». Кроме почётного звания «заслуженный артист РФ», он награждён званием «Человек года».

Гражданская панихида состоится 4 мая с 9.00 до 10.00 в Театре драмы.

Выражаем искреннее участие родным и близким замечательного артиста, всем поклонникам его искусства.

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