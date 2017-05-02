Первая волна паводка в Томской области прошла без происшествий

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Первая волна паводка — ледоход на Томи и Оби — завершилась в Томской области. Половодье прошло без серьезных последствий для населения и объектов экономики, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ледоход на Томи на территории Томской области прошел с 14 по 16 апреля, на Оби — с 15 по 29 апреля. Подтоплений населенных пунктов зафиксировано не было. Паводковые воды Оби лишь немного подтопили участок дороги Иштан – Никольское в Кривошеинском районе и часть одной из дорог в Бакчарском районе. В целом за время ледохода на больших реках нигде не было зафиксировано превышения критических уровней воды.

Сейчас власти и спасатели готовятся ко второй волне паводка — прохождению талых вод. На Томи она уже почти началась, специалисты особенно наблюдают за малыми реками в черте Томска — Ушайкой, Басандайкой, Малой и Большой Киргизкой. На Оби вторая волна паводка ожидается с середины второй декады мая.

Отмечается, что возможное осложнение обстановки может возникнуть на реках Чулым в границах Тегульдетского и Первомайского районов, Чая — в Бакчарском и Чаинском районах, Обь — на участках Молчановского, Колпашевского и Парабельского районов.

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