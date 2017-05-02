Томские фонтаны работают с 8.00 до 23.00

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 1 мая, в Томске заработали четыре муниципальных фонтана – на пл. Новособорной, ул. Набережная реки Ушайка, 22, в Буфф-саду (ул. Вершинина, 13а) и «Фонтан Молодости» (ул. Красноармейская, 122в).

Как уточняют в пресс-службе мэрии, фонтаны будут работать ежедневно с 8.00 до 23.00, за исключением дней технического обслуживания.

Светозвуковой «Фонтан Молодости» будет звучать трижды в день в будни и выходные (11.00-11.40, 21.00-21.40 и 22.15-22.55), кроме понедельника – день техобслуживания:

В праздничные дни - 8 и 9 мая, 1 июня, День города, День России, День томича томичи услышат мелодии с 11.00 до 11.40, с 18.00 до 23.00 – ежечасно.

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