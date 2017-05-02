В четверг состоится премьера документального фильма «IT-Томск»

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

В четверг, 4 мая, Томский Обзор представит документальный фильм «IT-Томск». В короткометражку, снятую в рамках Медиа Акселератора «РВК», вошли фрагменты интервью с руководителями семи томских ИТ-компаний: «Элекард», «Студия 15», Aurigma, SibEDGE, «Палекс», Rubius и «Бубука».

Первыми зрителями фильма станут участники проекта — представители крупнейших ИТ-компаний Томска, Томского госуниверситета и профильных департаментов администрации города и области. Показ фильма завершится дискуссией.

Премьера состоится в «Пространство Высоко» (ул. Беленца, 9/1, 1-й подъезд, 6-й этаж) в 17.00.

Напомним, в конце прошлого года Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Позже наше издание приступило к написанию материалов об истории успехов компаний. Статьи выходили до конца марта 2017 года. Параллельно шли съемки короткометражного фильма.

«Узнав о возможности попасть в Медиа Акселератор, мы конечно же, очень обрадовались — среди его направлений были заявлены как раз те темы, которыми наше издание исторически очень увлечено — наука, мейкерство, ИТ-сфера. Нам было интересно получить новую экспертизу в части работы с айтишниками и одновременно реализовать проект, который был бы рассчитан, во-первых, на ИТ-сферу, а во-вторых, познакомил бы с ней горожан, — рассказала организатор проекта Елена Фаткулина. — Когда ты делаешь проект, тематически рассчитанный на какое-то конкретное сообщество, ты всегда рискуешь заинтересовать только его, оставив равнодушной остальную аудиторию. Поэтому мы придумывали проект IT-Томск, исходя из того, что нужно не просто рассказать айтишникам про айтишников. Нам нужно показать городу, какие интересные бизнесы в нем создаются и работают, причем многие из этих компаний работают на Россию и на весь мир. Тем более, что многие из этих компаний сейчас как раз доросли до того момента, когда им недостаточно просто зарабатывать деньги в своем офисе, они хотят более активно взаимодействовать со средой вокруг себя».

На «Томском Обзоре» фильм будет выложен вечером 4 мая, после премьерного показа.

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