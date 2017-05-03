Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Томске

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера вечером, 2 мая, в Томске при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Пожар произошел в неэксплуатируемом бревенчатом строении по ул.Катунской. Сообщение о возгорании поступило в 19.55. Прибывшие на место пожарные обнаружили полностью объятое огнем строение.

«По оперативной информации, пока не подтвержденной следственными органами, в результате пожара есть погибший», — сообщили в пресс-службе.

В результате сгорела деревянная обрешетка крыши строения, внутри и снаружи обгорели стены. Общая площадь пожара составила 16,5 кв.метров. Причина пожара устанавливается.

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