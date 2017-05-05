В Томске запретили концерт против строительства часовни на Новособорной

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Дмитрий Беляев

Власти Томска запретили проведение концерта «в поддержку самого любимого места отдыха томичей «Новособорная для всех», запланированного на субботу, 6 мая.

Как сообщил один из организаторов мероприятия Дмитрий Беляев, отказ был обусловлен проведением ремонтных работ на концертной площадке.

«Вчера звонили из комитета общественной безопасности и сказали: "приходите услышать официальный ответ". Мы туда пришли и при нас дописали бумагу, суть которой в следующем: с пятого числа площадка закрыта для проведения ремонтных работ по поводу надвигающегося 9 мая. Мы потом прошли туда с единомышленниками, посмотрели. Там в одном месте доска немного одна приподнята и сдвинута. Этот вопрос решается 4 гвоздями, 7 минутами и одним столяром», — рассказал Беляев "Томскому Обзору".

По его словам, ранее концерт был согласован в рамках закона.

«Согласование по нашему формату носит уведомительный характер. Мы подаем уведомление, в течение трех дней власти рассматривают с точки зрения технологической и безопасности и говорят либо "да", либо "нет". В течение трех суток нам никто ничего не сказал, у нас были все печати входные, это означает по закону, что мы имеем право», — объяснил Дмитрий Беляев.

Он также добавил, что мэрия не предоставила альтернативу для проведения мероприятия, что должна была сделать в рамках закона. «Даже если бы вчера они сказали - вот альтернатива, мы бы успели все провести», - отметил Беляев.

В пресс-службе мэрии отметили, что город не против проведения концерта, тем более, что он был согласован.

«Позже получили письмо от управления культуры, которое уведомляло о том, что они ремонтируют сцену и ремонт начинается уже сегодня. Соответственно участники концерта не могут находиться на этой сцене. По закону нельзя проводить мероприятия, если существует угроза причинения вреда», — сообщили в пресс-службе.

Также представители мэрии отметили, что город может дать разрешение на проведение концерта на другой день, если организаторы также предоставят уведомление на другую дату проведения на той же площадке.

«Категорического отказа никто не дает», - заключили в мэрии.

Предполагалось, что концерт должен был пройти с 15.00 до 20.00.

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