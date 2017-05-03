Опыт ТГУ вошел в онлайн-курс СКОЛКОВО по управлению университетами

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Московская школа управления СКОЛКОВО запустила онлайн-курс «Управление университетами», цель которого – посмотреть на университет как на объект управления и расширить представления о том, что и как можно менять в российских университетах. Одним из приглашенных экспертов стал ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский, сообщает пресс-служба вуза.

«В рамках курса я рассказываю о нашем опыте трансформации университета, имеющем деликатный, но в то же время динамичный характер. Меня попросили рассказать о том, как мы бережно относимся к нашей культуре, как мы переосмысливали нашу историю и на этой основе формировали политику, какие решения принимали и как реализовывали», – сообщил Эдуард Галажинский.

Ректор подчеркнул, что трансформации в ТГУ не могут и не будут происходить без вовлеченности в процесс всех сотрудников, и именно этому в ТГУ уделяется большое внимание.

«И результаты есть: сейчас ряд университетов, даже входящих в программу 5-100, показывают колоссальное количество публикаций в так называемых «мусорных», некачественных журналах. У некоторых эта цифра превышает 50%, а у нас всего полпроцента. Это значит, что у нас честное академическое поведение, люди работают качественно и в правильном направлении, что подтверждает точность выбранного университетом пути», – добавил Эдуард Галажинский.

Экспертами выступили также Майкл Кроу (президент университета штата Аризона), Андрей Волков (профессор Московской школы управления СКОЛКОВО), Филип Альтбах (директор-основатель Центра международного высшего образования Бостонского колледжа), Денис Конанчук (академический директор Московской школы управления СКОЛКОВО), Эндрю Вахтель (президент Американского университета в Центральной Азии), Михаил Соколов (профессор университета политических наук и социологии Европейского университета), Виктор Вахштайн (директор Центра социологических исследований РАНХиГС).

«Я пригласил Эдуарда Владимировича выступить в качестве эксперта, поскольку у него есть интересные мысли о том, как работать со сложившимися академическими культурами в университете», – объяснил Андрей Щербенок, автор программы, профессор практики Центра образовательных разработок СКОЛКОВО.

Пройти курс может любой желающий, возможны платный и бесплатный форматы. Бесплатный предоставляет слушателям доступ к видеозаписям лекций, тестовым вопросам и форуму. Платный дополнен возможностью написания аналитических эссе, складывающихся в план трансформации университета.

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