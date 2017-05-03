В томских библиотеках покажут фильмы о войне и прозвучат военные песни

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С субботы по понедельник, 6-8 мая, в муниципальных библиотеках Томска прозвучат песни фронтовых лет, и пройдёт показ видео-презентаций о Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках акции «Победный май» в городских библиотеках прозвучат песни «Катюша», «Тёмная ночь», «В землянке», «Синий платочек» и другие, а с экранов телевизоров будут транслироваться видео-презентации о Великой Отечественной войне.

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