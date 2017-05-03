Томские ученые выяснят, почему в городе растет количество клещей

Томский Обзор / Фото: 3 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Биологического института Томского госуниверситета выяснят, насколько животные влияют на циркуляцию клещевых инфекций в Томске, сообщает пресс-служба вуза.

По данным ученых, в местах массового пребывания томичей – Лагерном саду, Университетской роще, стадионе «Кедр», других точках Томска и пригорода – находятся очаги семи клещевых инфекций. Предположительно, главную роль в поддержании этих очагов играют собаки, в первую очередь бродячие, они выступают прокормителями для клещей и помогают им размножаться. Чтобы оценить, насколько животные влияют на циркуляцию клещевых инфекций в Томске, специалисты БИ проведут исследование: изучат численность и видовой состав клещей, переносимых собаками.

«Взрослой особи клеща (имаго) для продления рода необходим «хозяин». Самка присасывается к телу животного, кормится его кровью, отваливается и откладывает яйца, их количество может достигать 3000 штук. В лесу роль прокормителя выполняют зайцы, лисы, рядом с населенными пунктами клещи могут нападать на крупнорогатый скот, а в городе идеальным «хозяином» для них являются собаки», – рассказывает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина.

Поскольку непосредственно работать с бездомными бродячими четвероногими опасно, ученые проверят свое предположение на другой модели – они проанализируют информацию, поступающую от местных жителей, содержащих собак.

«Выгуливая своих питомцев в черте города, томичи часто снимают с них клещей. Мы просим горожан приносить клеща на кафедру беспозвоночных животных БИ ТГУ, чтобы можно было изучить его численность в разных местах города. Если же людям сложно это сделать, можно позвонить по номеру 529-543 и сообщить о факте присасывания. Это поможет оценить динамику распространения клещей в Томске и появление их новых очагов», – говорит Нина Москвитина.

Данные анализа могут быть полезны как населению – для правильного выбора места отдыха и прогулок, так и властям – для объективной оценки ситуации в городе, планирования профилактических мер защиты томичей и предупреждения появления новых очагов клещевой инфекции.

По данным мониторинга, проведенного учеными БИ весной 2016 года, в Томске был обнаружен очаг лугового клеща, который является нетипичным для города. Традиционные места его обитания – степные и лесостепные зоны Сибири и Европы. Как и два других вида, распространенных в регионе (клещ Павловского и таежный), луговой клещ является переносчиком ряда заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, риккетсиоз.

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