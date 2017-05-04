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На томские дороги уложили более 820 кв.метров асфальта

Томские новости, Дороги, ремонт дорог асфальт убрали ямы На томские дороги уложили более 820 кв.метров асфальта

На улицах Томска уложено 826 кв.метров асфальта. Об этом сообщил директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба, передает пресс-служба мэрии.

Накануне подрядная организация работала по ул. Интернационалистов и Бирюкова, автокомпрессором было разработано 379 кв. метров территории.

Напомним, финансирование ремонта дорог в Томске в 2017 году увеличено вдвое. Всего на эти цели из разных источников будет направлено 600 млн рублей, что позволит привести в порядок 30 км дорог.

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