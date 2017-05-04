На томские дорогие уложили более 820 кв.метров асфальта
4 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко
На улицах Томска уложено 826 кв.метров асфальта. Об этом сообщил директор муниципального «Спецавтохозяйства» Евгений Якуба, передает пресс-служба мэрии.
Накануне подрядная организация работала по ул. Интернационалистов и Бирюкова, автокомпрессором было разработано 379 кв. метров территории.
Напомним, финансирование ремонта дорог в Томске в 2017 году увеличено вдвое. Всего на эти цели из разных источников будет направлено 600 млн рублей, что позволит привести в порядок 30 км дорог.
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