Музей истории Томска объявляет прием старых вещей

4 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Музей истории Томска

Музей истории Томска призывает жителей города не выбрасывать ненужные старинные вещи, ведь в дальнейшем они могут стать экспонатами на выставках. Фонд томского музея принимает любые вещи советских или дореволюционных времен. Акция не ограничена временными рамками, поэтому принять участие в создании истории Томска может каждый желающий.

Как сообщают в учреждении, приносить в музей можно что угодно, начиная от старинных книг, фотографий, предметов одежды, и заканчивая виниловыми пластинками и музыкальными инструментами. Таким образом, вещи, не представляющие ценности для владельца, могут стать значимыми для истории города экспозициями.

Первоначально принятые в дар предметы проходят специальную музейную экспертизу. После проверки старинные вещи проходят выставки и становятся частью музейных коллекций. Если у владельца залежалась дома очень интересная вещь, то сотрудники музея могут сами выехать и забрать будущий экспонат, если он будет представлять историческую ценность.

Предметы принимаются бесплатно, но в данный момент сотрудниками учреждения обсуждается вопрос, о вознаграждении участвующих в культурной акции томичей. Скорее всего, наградой для неравнодушных к городу горожан станет абонемент на посещение музея.

Желающие поучаствовать в акции могут принести ненужные вещи в музей истории Томска (ул.Бакунина 3) с 10:00 до 19:00 (кроме понедельника).

Чтобы связаться с сотрудниками учреждения, задать интересующие вопросы или сообщить о ценном экспонате, можно позвонить по телефону 65-72-55.

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