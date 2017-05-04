Томское Спецавтохозяйство заплатит 52 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду

4 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

Советский районный суд Томска решил взыскать с муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» 52,4 млн рублей штрафа за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, в ходе которой выяснилось, что САХ вывозила отходы на полигон, не компенсируя негативное воздействие обязательными платежами, предусмотренными законом. Кроме того, отходы приводили к выбросам вредных веществ в воздух, что также не было оплачено.

За 2016 год САХ обязано было оплатить 56,9 млн рублей, однако предприятие произвело оплату лишь частично — 4,5 млн рублей.

При этом в суде ответчик исковые требования не признал.

Вопрос фактического устранения нарушений поставлен в природоохранной прокуратуре на контроль.

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