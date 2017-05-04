Работница одного из учреждений Томской области присвоила 350 тыс. рублей пенсий

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области полицейские задержали подозреваемую присвоении 350 тыс. бюджетных рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 37-летняя работница одного из учреждений Шегарского района присвоила 350 тыс. рублей, которые предназначались для пенсионных выплат получателям социальных услуг. Отмечается, что ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь женщине грозит до двух лет тюрьмы. В ее отношении избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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