В День Победы томичам бесплатно покажут лучшие советские фильмы о войне

4 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В День Победы, 9 мая, в томском зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдут бесплатные кинопоказы лучших советских лент о войне, сообщает пресс-служба мэрии.

В 13.00 просмотр откроет фильм «Аты-баты, шли солдаты…». Это последняя режиссерская работа Леонида Быкова и его последняя роль в кино. В советском прокате 1977 года этот фильм собрал 35,8 млн зрителей. Крылатые фразы: «Все в порядке - бобик сдох!», «Мужчина не плачет, мужчина огорчается» и «Начальство всегда найдет!» вслед за героями фильма повторяла вся страна.

В 14.30 зрители увидят советский фильм, снятый в жанре военной драмы – «Двадцать дней без войны» режиссера Алексея Германа по сценарию Константина Симонова. Это картина, которая впервые познакомила зрителей с режиссёром Германом-старшим. Как признался сам режиссер, фильм не о военных сражениях, а о быте в годы войны. В главных ролях – легенды отечественного экрана Юрий Никулин, Людмила Гурченко, Алексей Петренко.

В 16.15 будет показан один из самых реалистичных военных фильмов – «Дожить до рассвета», картина о советских разведчиках, действующих в тылу врага. Это экранизация одноименной повести Василия Быкова, за которую писатель удостоен Государственной премии СССР. Как отмечают критики, это одна из немногих кинокартин, правдиво снятых о войне.

В 17.40 завершит кинопоказы фильм, ставший советской классикой и очень любимый в народе – «Офицеры». Инициатором создания фильма стал министр обороны СССР Андрей Гречко, слова «Есть такая профессия - защищать Родину» были сказаны именно им. Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года, и в прокате она собрала около 53,4 млн. зрителей.

Вход на кинопросмотр открытый, приглашаются все желающие.

Также 9 мая в 16.00 на ретроспективный кинопоказ приглашает томичей РЦ «Факел» (ул. Красноармейская, 120). Горожанам представят хит советской кинематографии, лучший фильм 1976 года по опросу журнала «Советский экран», удостоенный Государственной премии РСФСР – картину Сергея Бондарчука, снятый по одноимённому роману Михаила Шолохова «Они сражались за родину». Кинопоказ также проводится бесплатно.

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