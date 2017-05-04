В Северске маршрутка сбила подростка, переходившего дорогу на «красный»

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 4 мая, в Северске под колеса маршрутного автобуса попал 16-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 21.15 ул.Калинина, 103. Здесь 57-летний водитель ПАЗ (маршрут №32) сбил пешехода. По предварительным данным, подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С травмами несовершеннолетний доставлен в больницу;

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