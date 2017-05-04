Студент-наркокурьер, стремившийся к финансовой независимости, получил 6 лет «строгача»

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Советский районный суд Томска вынес приговор 19-летнему студенту Томского политехнического техникума, обвиняемому в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Осенью прошлого года молодой человек решил обрести финансовую независимость от родителей и нашел заработок в интернете. Изначально вакансия была обозначена как «курьер с высокой оплатой». На деле молодой человек «закладывал» наркотики (курительные смеси) в различных местах города для их последующей продажи. За каждую реализованную «закладку» студент получал 100 рублей.

Таким образом студент проработал менее месяца, пока его не задержали полицейские. После задержания молодой человек выдал находившиеся при нём 20 пакетиков с наркотическим средством, а также указал места ещё не реализованных «закладок».

Суд приговорил студента к 6 годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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