Пик половодья на Томи пройден - МЧС

4 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Максимальный уровень подъема воды в реке Томь был отмечен 3 мая и с сегодняшнего дня он пошел на спад, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки уровень воды в районе Лагерного сада понизился на 24 см и составляет 602 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала понизился на 14 см и составляет 603 см при опасной отметке 780 см.

На Оби за последние дни уровни воды повышаются в среднем от 6 до 13 см. На четырех участках дорог в Томской области отмечены ежегодные сезонные переливы:

- между населенными пунктами Иштан и Никольское Кривошеинского района общей протяженностью до 700 метров. Наибольшая глубина перелива составляет 100 см;

- перелив на дороге, ведущей к населенному пункту Подольск в Бакчарском районе, протяженностью 55 метров, наибольшая глубина перелива – 160 см;

- перелив на дороге, ведущей к населенному пункту Нижняя Федоровка в Молчановском районе, общей протяженностью до 15 метров, наибольшая глубина перелива – 50 см;

- перелив на дороге, ведущей к населенному пункту Игнашкино в Колпашевском районе, протяженностью до 30 метров, наибольшая глубина перелива – 20 см.

В сообщении отмечается, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. На участках дорог, где не могут проехать автомобили, организовано лодочное сообщение.

В результате подъема воды в реке Бакчар произошло подтопление трех приусадебных участков в населенном пункте Поротниково Бакчарского района. Ситуация находится на контроле местных властей и спасателей.

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