Томичей просят не подкармливать голубей в парках и скверах

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Томичам не рекомендуют контактировать с голубями, так как они являются переносчиками орнитоза — острого инфекционного заболевания, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезенки, сообщает пресс-служба обладминистарции.

Поэтому томичам не рекомендуют контактировать с голубями. Особенно осторожными надо быть в местах большого скопления людей — в парках, у детских площадок, во дворах.

Человек очень восприимчив к хламидии — возбудителю орнитоза. Заражение может происходить при непосредственном контакте, также возбудители болезни содержатся и в птичьем помете, и в специальном секрете, который выделяется из носа пернатого. Очаг орнитоза в человеческом организме — верхние дыхательные пути (носоглотка, трахеи, бронхи).

Орнитоз распространяется воздушно-пылевым путем — через вдыхание пыли, содержащей хламидии. Именно эту пыль поднимают стаи голубей, слетающихся на кормление. Собираясь в большие стаи при кормежке, голуби не только заражают друг друга, но и становятся серьезной угрозой для окружающих людей. Также крайне опасно кормить голубей с окна или балкона — воздух с пылью и хламидиями попадет в квартиру и может представлять угрозу для ее жителей.

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