В Томске задержали группу разбойников и вымогателей (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 4 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские пресекли деятельность преступной группы занимающиеся совершением вымогательств и разбойных нападений, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Были задержаны трое подозреваемых 1993, 1982 и 1961 годов рождения. У одного из участников преступной группы нашли обрез охотничьего ружья и травматический пистолет.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой» и ч.4 ст.163 УК РФ «Вымогательство».

Теперь члена преступной группы грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Сейчас они находятся под арестом.

Видео: 70.мвд.рф

Тэги/темы: