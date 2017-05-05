Томские подводники завоевали медали первенства России

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Юниорская сборная Томской области, на 95 % состоявшая из воспитанников Учебно-спортивного центра водных видов спорта имени В. А. Шевелева, завоевала медали всех достоинств на российском первенстве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первенство России по плаванию в ластах прошло в Санкт-Петербурге с участием сильнейших юниоров (14-17 лет) из 25 регионов. Томская сборная заняла в соревнованиях первое общекомандное место. В последний раз такой результат юные подводники Томской области показывали 14 лет назад.

17-летний Кирилл Васильев завоевал «золото» в нырянии в ластах на 50 м и три «бронзы» (плавание в ластах на 100 и 200 м, эстафета 200 м), что позволило ему войти в состав сборной России.

Кроме Кирилла на домашнем первенстве мира в Томске выступит Юлия Брындина, на личном счету которой «серебро» в плавании в ластах на 200 м, а также золотая и серебряная медали в эстафетном плавании.

Самая юная (13 лет) томичка в составе команды региона Татьяна Причинина сумела занять 3 место в нырянии в ластах в длину, а также 1 и 2 места в эстафетах, что позволило ей войти в состав юниорской сборной России в статусе запасной.

Также медалистами стали Степан Козлов, Анастасия Андрейчук, Александра Горбунова, Татьяна Махрина, Денис Таюкин, Алексей Берестов и Роман Герасимов.

Окончательный состав российской сборной, которая выступит на домашнем первенстве мира в Томске с 31 июля по 7 августа, определится в июне, когда пройдет первенство России по марафонским заплывам в ластах на открытой воде. Тренерский штаб юношеской сборной команды России возглавят в том числе томские тренеры: заслуженный тренер России Наталья Гречихина и тренер высшей категории Юлия Поздеева.

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