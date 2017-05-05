В Томской области арендаторы лесных участков могут лишиться бизнеса за долги

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Областной департамент лесного хозяйства совместно со службой судебных приставов в качестве меры принудительного взыскания задолженностей ввели в практику арест права аренды лесных участков с его последующей реализацией с торгов, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Так, сотрудники отдела судебных приставов по Асиновскому району по согласованию с департаментом лесного хозяйства направили на торги имущественное право аренды лесных участков местного предпринимателя, занимающегося заготовкой древесины. Лесопользователь тут же вернул всю сумму долга и исполнительский сбор — всего около 270 тыс. рублей.

Аналогичная схема применена и в отношении лесозаготовительной организации, также работающей на территории Асиновского района. Предприятие задолжало за аренду лесных участков 2 млн рублей. Чтобы взыскать долг, приставы наложили арест на имущественное право аренды лесных участков и выставили его на торги по рыночной стоимости в размере 6,4 млн рублей. Не желая расстаться с источником дохода, предприятие погасило свой долг.

«Реализация имущественного права в виде аренды лесных участков с торгов — чрезвычайно трудоемкая процедура, но иногда более действенная, чем расторжение договора аренды, особенно если должник платежеспособен. В рамках межведомственного соглашения со службой судебных приставов мы намерены и дальше совершенствовать способы взыскания задолженности платы за использование лесов», — сообщила начальник отдела юридического сопровождения департамента лесного хозяйства Татьяна Круглова.

По итогам первого квартала 2017 года в УФССП России по Томской области департамент направил реестр должников, имеющих действующие договоры аренды, в отношении которых может быть принято решение о реализации права аренды лесных участков с торгов.

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