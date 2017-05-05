В томских трамваях и троллейбусах будут звучать песни военных лет
5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева
В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, в трамваях и троллейбусах Томска будут транслироваться песни военных лет. Об этом сообщил директор муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» Григорий Шульгин.
В пресс-службе мэрии также уточняют, что к субботе часть электротранспорта будет украшена праздничной символикой в честь приближающего праздника – 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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