В томских трамваях и троллейбусах будут звучать песни военных лет

5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В понедельник и вторник, 8 и 9 мая, в трамваях и троллейбусах Томска будут транслироваться песни военных лет. Об этом сообщил директор муниципального «Трамвайно-троллейбусного управления» Григорий Шульгин.

В пресс-службе мэрии также уточняют, что к субботе часть электротранспорта будет украшена праздничной символикой в честь приближающего праздника – 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тэги/темы: