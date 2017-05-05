За неделю клещи покусали более 700 томичей

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Сезон клещевой активности в Томской области набирает темы. За неделю - с 27 апреля по 3 мая, в Томской области были зафиксированы 1045 случаев укусов клещей, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

Наибольшее количество пострадавших приходится на Томск - 734 обращения (126 детей). Из жителей других муниципальных образований Томской области пострадало 311 человек (87 детей), наибольшее число обративших отмечается в Асиновском, Первомайском, Молчановском, Колпашевском, Кожевниковском, Шегарском и Зырянском районах. Отмечается также, что в Томске среди пострадавших от укусов 125 детей из Томска и 87 из области.

Также в пресс-службе отмечают, что из числа обследованных клещей лишь 27% были инфицированы возбудителями боррелиоза, вызывающих у человека болезнь Лайма (48 из 173). Из 460 обследованных возбудители вирусного энцефалита выявлена лишь в 7 случаях (1,5%).

В Томской области продолжается сезонная вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. За неделю прививки получили 7528 человек, в том числе 1496 детей.

В преддверии очередных выходных и праздничных дней специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области обращают внимание томичей и жителей области на соблюдение мер предосторожности во время выезда на дачные участки, пикники и пребывания на природе. Личная озабоченность поможет защититься от опасных инфекций, передаваемых с клещами.

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