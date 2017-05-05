Томичей приглашают на общественные слушания по строительству часовни на Новособорной

5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В среду, 10 мая, в здании администрации Кировского района (пр.Кирова, 11а) Томска пройдут публичные слушания по предоставлению разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по пл.Новособорная, 1д, сообщается в постановлении на сайте горадминистрации.

Начало слушаний запланировано на 17.00.

Напомним, часовню на пл.Новособорной предполагается возвести уже в этом году на месте разрушенного в 1934 году Троицкого собора, который был построен в 1889 году и являлся точной копией Храма Христа Спасителя в Москве. Предполагается, что профинансирует строительство ООО «Газпром трансгаз Томск».

С инициативой возведения часовни выступила мэрия Томска, ее поддержали депутаты гордумы. Однако эта инициатива расколола горожан на два противоборствующих лагеря — сбор подписей шел как за строительство, так и против него.

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