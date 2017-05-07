В Томске проходит областной фестиваль детских театров «Майский жук»

Томский Обзор / Фото: 7 мая 2017 // Фото: Tuz-tomsk.ru

С 5 по 7 мая в Томском театре юного зрителя (пер.Нахановича, 4) проходит V областной фестиваль детских самодеятельных театров «Майский жук», сообщают организаторы.

V юбилейный областной фестиваль собрал 10 коллективов с Томской области: из Томска, Северска, Богашево, а также с Алтайского края, г. Заринск. Команды юных участников приготовили 18 спектаклей, которых представляют на суд зрителя и жюри. Номера оценивают театральные эксперты: режиссеры, актеры, педагоги дополнительного образования, представители областного департамента по культуре и туризму.

Конкурсанты представят номера в области хореографического, вокального искусства и спектакли разных театральных жанров. Также в программу фестиваля вошли мастер-классы от специалистов в области театрального искусства, презентации разнообразных авторских программ.

«Главная задача фестиваля — пропаганда театрального искусства среди молодого поколения, а также развитие детских талантов и личности каждого участника. „Майский жук“ помогает детям не только реализовать себя, как артиста, но и, научить жизненным ценностям, социализироваться в обществе, найти друзей и просто весело провести время», — отметила заведующая Центром театральной педагогики, автор и создатель «Майского жука» Елена Кузькина.

Закрытие фестиваля и подведение итогов состоится 7 мая в 18:30 на главной сцене областного театра юного зрителя.

Тэги/темы: