Вопрос благоустройства Новособорной в Томске обсудят на пяти площадках

7 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Общественные слушания по благоустройству площади Новособорной пройдут на пяти площадках, сообщает пресс-служба мэрии.

Главной площадкой, на которой свое мнение выскажут представители православной церкви, архитекторы и жители города, станет актовый зал администрации Кировского района (пр. Кирова, 11а). Также слушания будут транслироваться в режиме реального времени в четыре актовых залах – администрации Томска (пр. Ленина, 73), администрации Октябрьского района (ул. Пушкина, 17), думы Томска (пр. Ленина, 105), департамента финансов городской администрации (ул. Гагарина, 49). Для участников обсуждения будет обеспечена двухсторонняя видеосвязь.

В пресс-службе отмечают, что чтобы попасть на трансляции регистрация не нужна. Томичи, следящие за слушаниями онлайн, смогут задать вопросы спикерам – для этого на всех четырех площадках трансляции будет организована двухсторонняя видеосвязь.

Слушания начнутся 10 мая в 17.00 часов.

Напомним, часовню на площади Новособорной предлагается возвести в память о кафедральном соборе, освященном в 1900 году в честь Святой Троицы. В 1991 году на этом месте был установлен закладной камень. По результатам опросов в 2017 году 2,5 тысячи горожан проголосовали за восстановление часовни-памятника на центральной площади. В апреле 2017 года депутаты думы Томска приняли решение изменить границы особо охраняемой природной территории на площади Новособорной для строительства небольшой часовни размерами 7х7 м. Финансирование строительных работ готов взять на себя инвестор.

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