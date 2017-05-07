Томские спортсмены выступили на чемпионате Севастополя по альпинизму (ФОТО)

7 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Александр Железняк

С 28 по 29 апреля в Севастополе в районе пос. Форос прошел 1-й этап Кубка России по альпинизму в скальном классе (чемпионат Севастополя по альпинизму). В нем приняли участие 15 мужских команд из 7 регионов, сообщает председатель томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Соревновались в формате «марафона» на скальных стенах вершин Мшатка-Кая, малый Кильсе-Бурун и Форосский кант.

«Иван Темерев и Фёдор Копытов (Томская область) полезли за день около полного вертикального километра и пробежали между маршрутами больше 15 км. В финальном рывке связка попробовала пролезть четвертый маршрут. Его прохождение позволяло попасть в призовую тройку. Однако, удерживать темп подъема оказалось выше сил спортсменов и блицкриг не удался», — рассказал Иван Темерев.

Он также рассказал, что реванш удалось взять на соревнованиях в Кабардино-Балкарии. На скалах пос. Тырныауз в 40 км от Эльбруса под проливным дождем прошел 2-й этап Кубка России (чемпионат юга России). Команд было всего лишь 6. Здесь борьба за места шла до последней секунды и томичам удалось победить.

Вскоре на скальных склонах гор в Ингушетии пройдет главный старт в скальном классе — чемпионат России.

Фото: Александр Железняк, Иван Темерев

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