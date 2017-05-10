Три иномарки и автобус пострадали от огня в Томске

10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 9 мая, и сегодня утром, 10 мая, в Томске от огня пострадали три иномарки и припаркованный автобус, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Первый инцидент произошел 9 мая на Иркутском тракте. В 23.50 в дежурную часть поступило сообщение о загоревшемся припаркованном автобусе ПАЗ 32054. В результате пожара выгорел салон и сгорели колеса автобуса.

Еще одно сообщение поступило минувшим утром, в 4.37. Во дворе жилого дома по пер.Карповский загорелись 3 припаркованных автомобиля: KIA Ceed, 2010 года выпуска, KIA Sportage, 2015 года выпуска, Honda CR-V, 2004 года выпуска.

В результате пожара у автомобиля KIA Ceed обгорело лакокрасочное покрытие, закоптился и частично обгорел салон, обгорели моторный отсек, переднее колесо. У автомобиля KIA Sportage также обгорела краска покрытие, выгорели моторный отсек и салон, обгорели колеса. У автомобиля Honda CR-V обгорело лакокрасочное покрытие, частично обгорел и закоптился салон.

Причина пожара устанавливается.

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