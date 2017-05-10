В Томске отменили общественные слушания по строительству часовни на пл.Новособорной

10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

Общественные слушания по строительству часовни на пл.Новособорной в Томске не состоятся, сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи многочисленными обращениями горожан, поступившими в адрес администрации города Томска, связанными со строительством часовни на пл. Новособорной и отсутствием общественного согласия по этому вопросу, принято решение об отмене общественных слушаний, назначенных на 10 мая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что будущее часовни и пл.Новособорной требует дополнительного обсуждения среди томичей на различных общественных площадках, предприятиях, в общественных организациях.

Тэги/темы: