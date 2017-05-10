Фирменному поезду «Томич» исполнилось 50 лет (ФОТО)

10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Cлужба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

50 лет назад ,в 1967 году, поезд, соединяющий Томск и Москву, получил статус фирменного, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В 1990-е годы у поезда была индивидуальная окраска: зеленый цвет борта с голубой полосой в межоконном пространстве, которая символизировала сибирскую тайгу и бескрайнее небо. В разные годы в составе поезда «Томич» работали кинозал, передвижная библиотека, детское купе.

В настоящее время в составе «Томича» курсируют вагоны трех типов: СВ с двухместным размещением, купейные с четырехместным размещением и плацкартные. Также предусмотрены купе для перевозки инвалидов-колясочников и вагон-ресторан. Все вагоны оборудованы кондиционерами.

В 2016 году для пассажиров «Томича» введены новые услуги: душ в поезде и возможность оплаты товаров и дополнительных услуг банковскими картами. Кроме того, с 14 января 2017 года на маршруте действует система динамического ценообразования, которая определяет стоимость поездки в вагоне купе или СВ в зависимости от спроса и количества свободных мест на конкретную дату. Таким образом, в первые дни продаж минимальный тариф в купейный вагон стал лишь незначительно превышать цену поездки в плацкарте.

Скорый фирменный поезд №37/38 «Томич» Томск – Москва курсирует через день. Состав отправляется с вокзала Томск-1 по нечетным дням в 12:20 по местному времени и прибывает на Ярославский вокзал Москвы в 15:58. Из Москвы поезд отправляется по четным числам в 22:50 и прибывает на вокзал Томск-1 в 9:58 по местному времени. Маршрут пролегает через Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Пермь, Киров, Нижний Новгород и Владимир. Чуть более чем за 2 суток состав преодолевает расстояние 3619 км, в регулярном обороте находится три состава.

Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

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