Томские ученые запустили онлайн-курс, посвященный определению жизненного призвания

На платформе Coursera стартовал новый онлайн-курс Томского госуниверситета «Психология призвания». Обучающиеся смогут оценят свои возможности и склонности, выявят свой потенциал, а также получат мотивацию для индивидуального развития, передает пресс-служба вуза.

«Сегодня распространено мнение, что призвание – это профессиональная идентичность или талант и способности. Но с точки зрения психологии призвание основано на особой чувствительности к подлинному, настоящему, живому. Фундаментальную закономерность жизни можно выразить просто: тот, кто не живет по призванию, будет жить по принуждению до тех пор, пока не восстановит чувствительность к призванию», – говорит доктор психологических наук, автор курса Олег Лукьянов.

По словам автора курса, целостность, подлинность жизни проявляется в конкретных формах призвания, например, таких как творчество, счастье, труд, талант. Современные люди должны сохранять чувствительность к призванию на разных уровнях – индивидуальном, социальном, культурном и других. Психологически призвание имеет важное значение и для образования, и для управления, и для самоопределения, потому что по призванию человек сделает больше и лучше, будет ответственным и вовлеченным в большей степени, его мотивация будет более высокого качества.

Сейчас онлайн-курс размещен на международной образовательной платформе Coursera, время его прохождения – 4 недели, рабочий язык – русский. Курс состоит из четырех модулей, где психологи ТГУ рассказывают о призвании к языку, труду, учебе. В теоретической части участникам объяснят термины «призвание», «принуждение» и другие, в практической обучающиеся проанализируют стереотипы о счастье, радости, смысле жизни, трудностях и развитии, оценят собственные возможности в сфере творчества и получат мотивацию для индивидуального развития.

Сейчас ведется запись на занятия, для прохождения нужно выполнить все оцениваемые задания.

Онлайн-курс является частью исследовательской и образовательной программы психологов ТГУ по изучению проблем психологии идентичности, аутентичности, творчества. Первым из онлайн-курсов по этой тематике является «Гениальность. Одаренность. Посредственность», прошедший уже в третий раз на платформе Lektorium.

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