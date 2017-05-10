В выходные в Томской области ликвидировали девять лесных пожаров

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

За выходные и праздничные дни в регионе ликвидировано девять лесных пожаров. В настоящее время действующих возгораний в лесном фонде Томской области нет, сообщает пресс-служба обладминистрации.

За прошедшие выходные и праздничные дни ликвидированы возгорания: два — в Шегарском районе, пять — в Томском, по одному — в Асиновском и Кожевниковском районах. Пять из девяти пожаров были зафиксированы 6 мая, когда установилась теплая и ветреная погода. Причины большинства лесных пожаров — неосторожное обращение с огнем местного населения и сельхозпалы. Лишь одно возгорание произошло из-за порыва линии электропередачи на территории лесного фонда в Шегарском районе.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидировано 14 лесных пожаров на общей площади 144,7 га (из них 100,7 га — лесной). Средняя площадь одного пожара составила 10,3 га. Все возгорания устранены силами лесной охраны в течение суток с момента обнаружения. С 29 апреля на территории Томской области действует режим функционирования «чрезвычайная ситуация»: запрещены любые работы с открытым огнем. Сейчас на территории региона установился низкий (первый) класс пожарной опасности в лесах.

Телефон «прямой линии» лесной охраны 8-800-100-9400.

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