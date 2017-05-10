Три коллектива из Стрежевого стали лучшими на фестивале «Роснефть зажигает звезды»

10 мая 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Артисты из Стрежевого, представившие ОАО «Томскнефть» ВНК на зональном этапе ежегодного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды», вернулась из Самары с победой. Лучшими в своих номинациях стали три коллектива из нефтеграда.

Так, для вокального коллектива «Мускат» (Наталья Мифтахова, Наталья Капитонова, Владимир Жданов, Алексей Непомнящий, Алёна Жураховская, Алина Фатеева) «золотой» оказалась джазовая аранжировка композиции «Старый рояль». Высочайшей оценки удостоено «Либертанго» в исполнении учащихся детской школы искусств — баянистов Владислава Орешкина и Владимира Петракевича. Очередную победу отвоевали стрежевские «Русские узоры».

Серебряную награду фестиваля завоевал образцовый самодеятельный дизайн-театр мод «Мистификация» с коллекцией «Золото Египта». Девушкам пришлось нелегко, поскольку в номинации «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» конкуренцию им составляли коллективы разнообразных направлений — бит-боксеры, циркачи, фигуристы и другие. Кроме того, дипломом второй степени отмечена фоторабота «Полёт к спортивным мечтам» Артёма Чернова.

Финал фестиваля «Роснефть зажигает звезды» состоится осенью. «Томскнефть» на фестивале представят все три коллектива-победителя — «Мускат», «Русские узоры» и ученики детской школы искусств Стрежевого.

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