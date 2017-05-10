Около 30 тыс. томичей посмотрели праздничный салют в честь Дня Победы

10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Вчера вечером, 9 мая, около 30 тыс. зрителей собрались, чтобы посмотреть на праздничный салют в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Перед началом салюта на нижней террасе Лагерного сада для томичей и гостей города была проведена концертная программа с участием творческих коллективов города, а также известных рок-групп «КрайКомПати» (Красноярск), «Rocking Radio» (Томск) и «Соседи» (Новосибирск), которые исполнили песни военных лет.

Салют продолжался в течение 12 минут. За это время было дано более 6 тыс. залпов.

Фото: Пресс-служба мэрии

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