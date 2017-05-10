Под Томском иномарка без номеров врезалась в деревья, водитель скрылся (ФОТО)
В минувшее воскресенье, 7 мая, на трассе под Томском Toyota Allion без госзнаков съехала в кювет. Водитель скрылся с места происшествия, оставив раненого пассажира, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.46 на 4 километре подъезда к Корнилово. По предварительным данным, водитель иномарки двигался в сторону Томска, когда не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в левый кювет по ходу движения. Здесь машина врезалась в дерево.
Водитель с места происшествия скрылся. В результате дорожно-транспортного происшествия 24 - летний пассажир получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего, как и личность водителя, устанавливаются. Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефонам: 8(3822) 795-200, 795-302, 795-303.
Фото: ТО ПСС, 70.мвд.рф