Парад Победы прошел в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 9 мая, в Томске прошел традиционный Парад Победы.

Параду предшествовал торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах собрались более ста ветеранов – участников войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдовы погибших солдат. На площади – тысячи томичей.

С поздравительными словами на главной трибуне также выступили представители администрации Томской области, Законодательной Думы Томской области, военный комиссар Томской области Юрий Жуков.

По завершении торжественного митинга на площадь вынесли государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Это стало сигналом к началу парада.

Шествие открыли барабанщики Томского кадетского корпуса и «Хобби-центра». За ними колонной по проспекту Ленина прошли кадеты, школьники Поста №1, парадные расчёты Северской дивизии, Национальной гвардии и МЧС, студенты Института военного образования ТГУ, ветераны Афганистана, сотрудники МВД, УФСИН и Федеральной службы судебных приставов.

За ними в параде следуют колонна из 28 автомобилей военного времени, колонны знаменосцев и ветеранов боевых действий, Бессмертного полка. Завершит шествие колонна МЧС, которая вынесет на городскую площадь большую Георгиевскую ленту.

Фото: Владимир Дударев

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