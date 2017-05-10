Сегодня стартует фестиваль «Томская книга»

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 10 мая, в Томской областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) откроется ежегодный фестиваль «Томская книга».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, главным событием фестиваля станет выставка художественных и научных книжных изданий, выпущенных в свет в 2016 году.

«В регионе издана уникальная книжная серия «Томская классика», объединяющая 14 томов томских писателей, ежегодно проходит фестиваль детского литературного творчества «Устами детей говорит мир». Достойное место среди этих мероприятий занимает фестиваль «Томская книга», направленный на развитие интереса к литературе и поддержку традиций томского книгопечатания», — сообщил начальник департамента по культуре и туризму Павел Волк.

Программа фестиваля включает литературные встречи, круглые столы и мастер-классы. Сегодня, 10 мая, в 18 часов в «пушкинке» состоится творческий вечер молодых писателей и поэтов «Новое слово». В четверг, 11 мая, в 13 часов в корпусе библиотеки в пер. Батенькова, 1, — юбилейный вечер томского писателя Сергея Заплавного, 13 мая в 15 часов — творческая встреча, посвященная десятилетию литературного журнала «Начало века» (ул. К. Маркса, 14).

Программу фестиваля дополнят мероприятия, посвященные столетию областной ежедневной газеты «Красное знамя», а также лекторий «Афон. Наследие. Традиции», книжные презентации и познавательные уроки для детей.

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