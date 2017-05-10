Завтра томичей ждет гроза и сильный ветер

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 11 мая, синоптики прогнозируют в Томске грозу и усиление ветра, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, в ночь на 11 мая температура воздуха в Томске составит +8…+10°С, днем в четверг – +21…+23°С. 11 мая ожидается облачная погода с прояснениями, утром небольшой дождь, днем умеренный. Местами возможна гроза. Ветер юго-восточный 6-11м/с, с усилением до 17м/с, порывы 19-24м/с.

В сообщении отмечается, что дожди и грозы могут сохраниться в Томске и Томской области до конца недели.

Автолюбителям рекомендуется особенно внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.

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