Почти 90 человек в Томской области оштрафовали за поджигание травы и разведение костров

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

За поджоги сухой травы и разведение костров к административной ответственности в Томской области уже привлечено 88 человек, еще в 25 случаях проводятся проверки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В минувший понедельник, 8 мая, в Первомайском районе патрульная группа во главе со старостой деревни Крутоложное вовремя заметила приближающийся к деревне пал.

«Учитывая шквалистый ветер, бушующий в тот день и близость возгорания к строениям, трагедия была бы неизбежна. Не дожидаясь прибытия сил профессиональных пожарных, с помощью подручных средств, а где-то и просто затаптывая горящую кромку, группа предотвратила распространение огня в сторону населенного пункта. А виновниками оказались местные ребятишки, которые баловались с огнем», — отмечают в пресс-службе, добавляя, что пояснить причину своего поступка дети не смогли.

Неделей ранее подобный случай произошел в селе Красноярка Зырянского района. Предотвратить переход пала сухой растительности на лесной массив удалось благодаря раннему обнаружению возгорания. Огонь вместе с пожарными тушили буквально всей деревней. Сотрудники полиции установили виновника и привлекли его к административной ответственности.

Спасатели в очередной раз призывают население быть предельно осторожными с огнём и даже не оставлять после себя предметы из стекла и масляные тряпки, которое под яркими лучами солнца вполне могут стать причиной возгорания сухой травы. Порывы ветра, столь характерные для сибирской весны, любое незначительное загорание могут превратить в крупный пожар с необратимыми последствиями.

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