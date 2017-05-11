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Томичи смогут пожаловаться на субподрядчиков, ремонтирующих городские дороги

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Ремонтировать дороги Томска будут четыре субподрядные организации «Спецавтохозяйства», выступающего генеральным подрядчиком ремонтной кампании 2017. Томичи смогут обратиться к ним и задать интересующие вопросы, а также высказать замечания и предложения по ремонту, сообщает пресс-служба мэрии.

ООО «ТСК» (директор Владимир Оккель, тел. 999-103) отремонтирует подходы к Коммунальному мосту вместе с участком ул. Нахимова от пр. Ленина до подходов к мосту и ул. Мостовую.

Подрядчик ООО «РСУ-8» (директор Дмитрий Чагочкин, тел. 562-999) будет работать по пр. Комсомольскому от ул. Сибирской до пл. Кирова.

ООО «Строительно-ремонтная компания» (директор Шамиль Муксунов, тел. 8-913-821-90-22) возьмет в работу несколько объектов: Чекистский тракт вместе с участками ул. Смирнова от Чекистского тракта до железнодорожного переезда, ул. 1-я Мостовая от железнодорожного переезда до ул. Мостовой, ул. Кутузова от ул. Смирнова до ул. 1-я Мостовая; ул. Карташова от ул. Вершинина до пр. Комсомольского; ул. Дзержинского от ул. Карташова до пер. Нечевского.

Компания «Братство» (директор Роберт Григорян, тел. 535-655) отремонтирует ул. Гоголя от пр. Фрунзе до ул. Карташова, ул. Стародеповскую от ул. Смирнова вместе с участком ул. Транспортной, ул. 1-ю Ново-Деповскую от ул. Энергетической до ул. Ракетной, пер. Ботанический от ул. Б. Хмельницкого до ул. Мокрушина, ул. Энергетическую и Ракетную.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн поручил завершить комплексную ремонтную кампанию на дорогах до 1 сентября. Финансирование, выделенное на ремонт дорог в Томске, в 2017 году увеличено вдвое по сравнению с прошлым годом. С учетом федерального и регионального софинансирования и гарантийного ремонта на эти цели будет направлено более 600 млн. рублей. Это позволит привести в порядок 30 километров дорог.

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