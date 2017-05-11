Из-за изменения климата в Томской области появляются новые животные (ФОТО)

Зоологи Биологического института Томского госуниверситета в ходе мониторинга биоразнообразия регистрируют появление новых для Томской области видов животных. По мнению ученых, у этого явления есть две причины: изменение климатических условий и антропогенное воздействие на окружающую среду, сообщает пресс-служба вуза.

«Пять лет назад поступила первая информация от охотников о том, что в лесах Томской области появилась енотовидная собака, которая не встречалась здесь с 40-х годов. Сейчас уже не по слухам, а основываясь на собственных данных, мы можем говорить о том, что этот представитель семейства псовых успешно акклиматизировался в нашем регионе», – рассказывает научный сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Олег Тютеньков.

Скорее всего, численность енотовидных собак будет расти, поскольку для них сложились благоприятные условия: по сравнению с 30-40-ми годами XX века в Томской области увеличились площади безлесных пространств, климат стал менее суровым.

Естественным ареалом этого вида является Дальний Восток, Япония, Китай и Корея. В советские годы для обновления пушной базы этих животных пытались массово акклиматизировать в разных регионах страны, однако в Сибири енотовидная собака не прижилась. В то же время она хорошо адаптировалась в европейской части бывшего СССР, откуда очень активно стала заселять и страны Европы. В настоящее время ее численность особенно велика в Польше. Сейчас енотовидная собака передвигается с Запада на Восток. Теперь ее встречают не только в равнинной части Сибири, но и на Алтае.

«Расширение ареала этого и некоторых других животных обусловлено смягчением климата и изменением среды, которую активно преобразует человек. Енотовидные собаки часто продвигаются вдоль дорог, рядом с которыми очень много свалок пищевых отходов. Там же постоянно обитают мелкие позвоночные животные, на которых охотится этот пушной зверь. Енотовидные собаки, как и медведи, всеядны, поэтому свалки для них – прекрасная кормовая база», – считает зав. лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ Нина Москвитина.

Несколько лет назад на территории Томского района появился еще один непривычный обитатель – краснощекий суслик. Этот лесостепной зимоспящий вид пришел из Кемеровской области, переплыв Томь. Локальная популяция суслика была сосредоточена в районе Синего утеса, но во время одного из недавних паводков суслики погибли под толщей воды и льда, уцелели лишь те, кто залег в спячку на незатопляемых местах. Численность популяции крайне низкая, так же, как и в Кемеровской области, где произошло резкое снижение численности вида, вплоть до занесения его в Красную книгу региона.

Нарастание численности зоологи БИ отмечают у лесной куницы, которая раньше на юге Западной Сибири встречалась довольно редко. В лесах Томской области появился и ее гибрид с соболем – кидус. Как объясняют ученые Биологического института, в природе такое явление присутствует в тех случаях, когда у животного в результате роста численности и расширения ареала увеличиваются контакты с представителями близкородственного вида.

Фото: Tsu.ru

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