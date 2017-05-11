Томский политех и французский университет Франш-Конте договорились о сотрудничестве

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: News.tpu.ru

Томский политехнический университет и французский университет Франш-Конте подписали соглашение о сотрудничестве в области науки и международных связей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии подписания протокола.

"Мы договорились как минимум об одной магистерской программе с двойным дипломом, а также будем совместно участвовать в европрограммах", - сообщил ректор ТПУ Петр Чубик после подписания.

По его словам, делегация из Франции прибыла в Томск с трехдневным визитом, в ходе которого президент университета Бургундии Франш-Конте Николя Шайе посетит институты ТПУ, чтобы подробнее ознакомиться с направлениями работы вуза и обсудить дальнейшее сотрудничество.

"В составы наших вузов входят схожие автономные структуры. Мы выбрали ТПУ, потому что он имеет длинную историю обучения инженеров", - сказал Николя Шайе журналистам.

Университет Франш-Конте основан в 1423 году и состоит из шести структурных единиц, расположенных в разных городах. В состав университета входит 6 факультетов, 7 институтов и 4 докторских школы.

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 9-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной Группой "Интерфакс" и радиостанцией "Эхо Москвы" по результатам 2015/2016 учебного года.

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