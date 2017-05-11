В Томской области временно закрыли доступ в кедровники

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

С сегодняшнего дня, 11 мая, в Томской области закрыт доступ в кедровники Томского, Колпашевского и Зырянского районов. Эта мера связана с начинающейся обработкой лесов от сибирского шелкопряда, передает пресс-служба обладминистрации.

Так, с сегодняшнего дня введен запрет на посещение Лучано-Ипатьевского припоселкового кедровника в Томском районе, городского урочища Колпашевского лесничества вблизи города Колпашево и Кийского урочища вблизи д. Пихтовка в Зырянском районе.

Такое решение приняла рабочая группа по организации и контролю за выполнением мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом при департаменте лесного хозяйства Томской области.

Обработка лесов от сибирского шелкопряда начнется завтра, 12 мая, в Томском, Колпашевском и Зырянском районах. Для ее проведения в регион прибыли пять воздушных судов.

Припоселковые кедровники в Томском и Колпашевском районах обработают биопрепаратом «Лепидоцид», леса в Зырянском районе — химпрепаратом «Клонрин». Затем обработки пройдут в Первомайском, Бакчарском, Парабельском, Чаинском и Кожевниковском районах.

Помимо запрета на посещение лесов в период опрыскивания их инсектицидами, в течение семи дней после него рекомендуется воздержаться от установки пчелиных ульев вблизи обрабатываемых очагов.

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