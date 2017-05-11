Томичей приглашают на поэтическую битву

11 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В воскресенье, 14 мая, на площадке Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14) состоится поэтическое соревнование «Предназначено на СЛЭМ», в котором каждый житель города сможет принять участие.

Как сообщают организаторы, на одной площадке соберутся все пишущие люди разных профессий и возрастов, поэты Томска смогут не только вынести свои тексты на обозрение публики, но и познакомиться с творческими коллегами.

Чтобы показать себя на конкурсе, не нужно предварительно регистрироваться и проходить отбор: как заявляют организаторы СЛЭМА главная «фишка» литературного состязания в том, что судьба оратора поэтической битвы будет решаться на глазах зрителей. За 15 минут до начала турнира каждый желающий сможет записаться у ведущего Тараса Солонина, томского поэта и музыканта.

Суть СЛЭМА проста: каждому участнику дается три минуты на выступление, за это количество времени можно прочитать от одного до пяти стихов (зависит от длины текста и скорости). Главная задача оратора выступить как можно ярче, у поэтов, читающих наизусть и публику шансы победить гораздо выше.

Начало поэтической битвы в 14:00, вход свободный.

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